Grève à Vaulx : les enseignants veulent étendre le mouvement au Grand Lyon

Débuté dans l'Est lyonnais, le mouvement de grève des personnels de l'éducation nationale contre la loi Blanquer pourrait se propager à l'ensemble du département. C'est en tout cas ce que souhaitent les enseignants des établissements de Vaulx-en-Velin.

Les enseignants des écoles, collèges et lycées de Vaulx-en-Velin sont en grève depuis de début de semaine pour protester contre les projets de loi portés par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Une grève qui se poursuit ce vendredi 3 mai dans les écoles Anatole France, Courcelles, Lorca, Wallon, Grandclément, les collèges Valdo, Barbusse et les lycées Doisneau et Musset.

Les personnels mobilisés ont affirmé qu'ils “travaillent à l'élargissement du mouvement en se rendant à Bron pour rencontrer les collègues du lycée Jean Paul Sartre et de plusieurs écoles”. Ils ont aussi “répondu à la sollicitation du lycée Récamier à Lyon, du collège Simone Lagrange à Villeurbanne”.

Ce mouvement parti de l'Est lyonnais pourrait donc rapidement s'étendre à l'ensemble de la métropole. Une autre journée d'action est attendue le 9 mai prochain lors de la journée de grève de la fonction publique, et sur les jours suivants. Une Assemblée générale départementale se tiendra à la Bourse du Travail.