Grève à Lyon : la cantine scolaire de vos enfants est-elle fermée mardi ?

Suite à un mouvement social national des enseignants, la majorité des cantines scolaires de Lyon seront fermées ce mardi 19 mars. Découvrez la liste des établissements touchés.

Ce mardi 19 mars, seules 60 restaurants scolaires seront ouverts dans les écoles municipales maternelles et élémentaires de Lyon. La majorités des cantines de la ville seront fermées à cause d'un mouvement social national des enseignants du premier degré. Ainsi, 103 restaurants scolaires seront fermés sans accueil pique-nique et 36 écoles assureront l’accueil le midi avec pique-nique fourni par les parents. Par ailleurs, 9 écoles n'assureront pas d’accueil périscolaire le soir.

La ville de Lyon a produit une liste complète des établissements et de leur statut que nous reproduisons ci-dessous :

1er arrondissement

Aveyron élémentaire : Restaurant fermé

Robert Doisneau maternelle : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir. SMA*

Robert Doisneau élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Raoul Dufy maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Victor Hugo maternelle : Restaurant fermé

Victor Hugo élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

Claude Lévi-Strauss maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Tables claudiennes maternelle : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir. SMA*

Tables claudiennes élémentaire : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir. SMA*

Michel Servet maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Michel Servet élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Jean Généty – 1, rue Dominique Perfetti.

2e arrondissement

Alix maternelle : Restaurant ouvert

Alix élémentaire : Restaurant ouvert

Lucie Aubrac maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Lucie Aubrac élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Condé maternelle : Restaurant ouvert

Condé élémentaire : Restaurant ouvert

Jean Gilibert maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Alphonse de Lamartine maternelle : Restaurant fermé

Alphonse de Lamartine élémentaire : Restaurant fermé

Jules Michelet maternelle : Restaurant ouvert

Jules Michelet élémentaire : Restaurant ouvert

Germaine Tillon maternelle : Restaurant fermé

Germaine Tillon élémentaire : Restaurant fermé

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Condé/Enghien – 13, rue Condé.

3e arrondissement

Paul Bert maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Paul Bert élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Aimé Césaire maternelle : Restaurant ouvert

Aimé Césaire élémentaire : Restaurant ouvert

Antoine Charial maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Antoine Charial élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Nicolas de Condorcet maternelle : Restaurant ouvert

Nicolas de Condorcet élémentaire : Restaurant ouvert

Etienne Dolet maternelle : Restaurant ouvert

Anatole France maternelle : Restaurant fermé

Anatole France élémentaire : Restaurant fermé

Harmonie/Rebatel maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Harmonie/Rebatel élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Léon Jouhaux maternelle : Restaurant ouvert

Léon Jouhaux élémentaire : Restaurant ouvert

Louise élémentaire : Restaurant ouvert

Mazenod élémentaire : Restaurant ouvert

Meynis maternelle : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir

Meynis élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Montbrillant maternelle : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir. SMA*

Montbrillant élémentaire : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir. SMA*

Laurent Mourguet maternelle : Restaurant fermé

Gabriel Nové-Josserand maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Gabriel Nové-Josserand élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Paul Painlevé maternelle : Restaurant fermé.

Paul Painlevé élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

André Philip maternelle : Restaurant fermé. SMA*

André Philip élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Georges Pompidou élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Antoine de Saint-Exupéry maternelle : Restaurant fermé

Jules Verne maternelle : Restaurant ouvert

Jules Verne élémentaire : Restaurant ouvert

Joseph Viala maternelle : Restaurant ouvert

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli à la Maison du judo – 12, rue Saint Théodore.

4e arrondissement

Commandant Arnaud maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Commandant Arnaud élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Joseph Cornier maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Joseph Cornier élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Les Entrepôts maternelle : Restaurant fermé

Les Entrepôts élémentaire : Restaurant fermé

Jean de la Fontaine maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Jean de la Fontaine élémentaire : Restaurant ouvert

Gros Cailloux maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Georges Lapierre maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Georges Lapierre élémentaire : Restaurant ouvert

Les petits canuts maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Jean Généty – 1, rue Dominique Perfetti.

5e arrondissement

Les Battières maternelle : Restaurant fermé

Ferdinand Buisson maternelle : Restaurant ouvert

Ferdinand Buisson élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Albert Camus élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Champvert maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Champvert élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Denis Diderot maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Denis Diderot élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Jean-Claude Fulchiron maternelle : Restaurant fermé

Jean-Claude Fulchiron élémentaire : Restaurant fermé

Les Gémeaux maternelle : Restaurant fermé

Les Gémeaux élémentaire : Restaurant fermé

Jean Gerson maternelle : Restaurant fermé

Jean Gerson élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Frédéric Joliot-Curie maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Frédéric Joliot-Curie élémentaire : Restaurant fermé

La Sarra maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Mathilde Siraud maternelle : Restaurant fermé

François Truffaut maternelle : Restaurant fermé. SMA*

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Jeunet – 12, rue Jeunet.

6e arrondissement

Pierre Corneille maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Pierre Corneille élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

François de Créqui maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

François de Créqui élémentaire : Restaurant ouvert

Jean Couty maternelle : Restaurant ouvert

Jules Ferry maternelle : Restaurant fermé

Jean Jaurès maternelle : Restaurant ouvert

Jean Jaurès élémentaire : Restaurant ouvert

Michel de Montaigne primaire (maternelle et élémentaire) : Restaurant fermé. SMA*

Louis Pradel élémentaire : Restaurant ouvert

Jean Racine maternelle : Restaurant fermé

Jean Racine élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Antoine Remond élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Antoine Remond maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Jean Rostand maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Jean Rostand élémentaire : Restaurant ouvert

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Viricel – 100, rue de Sèze.

7e arrondissement

Marcellin Berthelot maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Marcellin Berthelot élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Claudius Berthelier maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Claudius Berthelier élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Marc Bloch maternelle : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir. SMA*

Marc Bloch élémentaire : Restaurant ouvert

Aristide Briand élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

Aristide Briand maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

François Cavenne maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

François Cavenne élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Jean-Marie Chavant maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Jean-Marie Chavant élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Docteur Crestin maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Julie-Victoire Daubié maternelle : Restaurant fermé

Julie-Victoire Daubié élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Gilbert Dru maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Gilbert Dru élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Girondins maternelle : Restaurant ouvert

Girondins élémentaire : Restaurant ouvert

Cité scolaire internationale élémentaire : Restaurant ouvert

Marcel Pagnol maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Marcel Pagnol élémentaire : Restaurant ouvert

Rhône maternelle : Restaurant fermé. SMA*

François Ravier maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

François Ravier élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Jean-Pierre Veyet maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Jean-Pierre Veyet élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Georges Clémenceau – 59, rue Béchevelin.

8e arrondissement

Maryse Bastié maternelle : Restaurant fermé

Marie Bordas maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Marie Bordas élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Combe Blanche maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Combe Blanche élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Philibert Delorme maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Philibert Delorme élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

Alain Fournier maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Alain Fournier élémentaire : Restaurant ouvert

Jean Giono maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Jean Giono élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Olympe de Gouges maternelle : Restaurant fermé

Edouard Herriot maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Edouard Herriot élémentaire : Restaurant ouvert

John Fitzgerald Kennedy maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

John Fitzgerald Kennedy élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

Louis et Auguste Lumière maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Louis et Auguste Lumière élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Jean Macé maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Jean Macé élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

Jean Mermoz A maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Jean Mermoz B maternelle : Restaurant fermé

Jean Mermoz élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

Louis Pasteur B maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Louis Pasteur B élémentaire :Restaurant ouvert. SMA*

Charles Péguy maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Charles Péguy élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Louis Pergaud élémentaire : Restaurant fermé. Pas d'accueil du soir

Simone Signoret maternelle : Restaurant fermé

Simone Signoret élémentaire : Restaurant fermé

Paul Emile Victor maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

Paul Emile Victor élémentaire : Restaurant ouvert

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Kennedy – 26, rue Varichon.

9e arrondissement

Les Anémones maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Les Anémones élémentaire : Restaurant ouvert. SMA*

Hector Berlioz maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Hector Berlioz élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Les Bleuets maternelle : Restaurant fermé

Les Bleuets élémentaire : Restaurant fermé

Chapeau rouge maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Chapeau rouge élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents. SMA*

Chevalier Bayard maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Chevalier Bayard élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Maurice Carême maternelle : Restaurant ouvert. SMA*

Les Dahlias maternelle : Restaurant ouvert

Les Dahlias élémentaire : Restaurant fermé

Alphonse Daudet maternelle : Restaurant fermé

Alphonse Daudet élémentaire : Restaurant fermé

Les Eglantines maternelle : Restaurant fermé

Les Fougères maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Les Fougères élémentaire : Restaurant ouvert

Gare d'Eau maternelle : Restaurant fermé

Gare d'Eau élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Les Géraniums maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Les Géraniums élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Les Grillons maternelle : Restaurant fermé

Les Grillons élémentaire : Restaurant ouvert

Audrey Hepburn maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Audrey Hepburn élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Antonin Laborde maternelle : Restaurant fermé

Antonin Laborde élémentaire : Restaurant fermé

Joannès Masset maternelle : Restaurant fermé. SMA*

Joannès Masset élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Frédéric Mistral maternelle : Restaurant fermé

Frédéric Mistral élémentaire : Restaurant fermé

La Sauvagère maternelle : Restaurant fermé. SMA*

La Sauvagère élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

Jean Zay maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

Jean Zay élémentaire : Restaurant fermé. SMA*

*Si l'école de votre enfant est fermée (SMA) ou si l'enseignant-e de votre enfant est en grève (SMA partiel), votre enfant sera accueilli au Gymnase Jean Zay – 1, rue Jean Zay.