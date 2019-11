Grenoble : un adolescent de 17 ans aurait poignardé ses parents

Un adolescent de 17 ans est suspecté d’avoir poignardé ses parents samedi à Grenoble, dans l’Isère. Ensuite, il se serait lui-même mis un coup de couteau.

Un adolescent de 17 ans est suspecté d’avoir poignardé ses parents samedi à Grenoble, dans l’Isère. D’après Le Dauphiné Libéré, l’homme de 41 ans et la femme de 48 ans, les parents, se seraient ensuite réfugiés chez des voisins avant d’être emmenés à l’hôpital. L’homme, blessé notamment au cou et à la main, était en urgence absolue. La femme était plus légèrement blessée.

L’adolescent se serait ensuite lui-même mis un coup de couteau. Il a été retrouvé gravement blessé à l’abdomen. Une enquête est en cours pour déterminer précisément les circonstances du drame.