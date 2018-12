Grenoble : le porte-parole des Gilets jaunes interpellé

Manifestation de gilets jaunes entre Albertville et Chambéry Photo by JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

Ils étaient près de 200 Gilets jaunes à se rassembler au pied de la tour Perret, à Grenoble, ce matin du 7 décembre. Le porte-parole des Gilets jaunes d’Isère a été interpellé par la police.

Barrages filtrants mis en place par les forces de l’ordre, magasins calfeutrés, musées fermés et transports en commun à l’arrêt. La ville de Grenoble a préféré anticiper le rassemblement des Gilets jaunes de ce samedi 7 décembre. Alors qu’ils étaient plus de 200 à se réunir à proximité de la tour Perret, le climat aurait rapidement viré, lorsque les policiers ont interpellé Julien Terrier, porte-parole des Gilets jaunes d’Isère. Contactée par France 3 Alpes, la préfecture de l’Isère a confirmé l’arrestation de Julien Terrier, pour “organisation d’une manifestation non déclarée et illégale”. 18 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre, qui ont retrouvé des objets blessants, notamment un couteau, sur certains manifestants. Toujours selon France 3, rejoints par d'autres depuis, les Gilets jaunes seraient près de 600 à déambuler dans le centre-ville, où les magasins, inquiets, ferment tour à tour leurs portes. Les manifestants scandent “Libérez Julien” en avançant dans les rues.