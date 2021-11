Grenoble : François Hollande dédicace son dernier livre à la libraire Arthaud ce lundi

L'ancien président de la République, François Hollande, sera présent à librairie Arthaud, à Grenoble, pour dédicacer son dernier livre Affronter, ce lundi 29 novembre.

Engagé dans la tournée promotionnelle de son dernier ouvrage, Affronter, François Hollande sera présent à Grenoble ce lundi 29 novembre. L’ex-chef de l’État dédicacera des copies de son livre à la libraire Arthaud, dans lequel il étrille notamment plusieurs candidats à la présidentielle, de l’actuel président de la République, Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon en passant par Éric Zemmour, bien que ce dernier n’ait pas officialisé sa participation au scrutin.

Dans son troisième livre publié en quatre ans, François Hollande loue également les mérites de la social-démocratie, qu’il estime être "la mieux placée" pour "redonner espoir" à la France, tout en soutenant Anne Hidalgo. Avant de faire une série de proposition dans lesquelles il décrit un régime présidentiel qui supprime le Premier ministre, préconise aussi un "Newdeal à la française" post-Covid, ou juge "possible de porter le Smic brut à 1 900 euros au terme du prochain quinquennat, soit un peu plus de 3 % par an".

Le rendez-vous de ce lundi soir est fixé de 17 heures à 19h30.