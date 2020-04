Grand Lyon : une Collecte des déchets réduite le lundi de Pâques

Les règles habituelles vont être modifiées en raison de la crise du coronavirus dans la métropole de Lyon.

Ce lundi de Pâques, la collecte de poubelles (grises et jaunes) qui a habituellement lieu sera réduite, a annoncé la métropole de Lyon. Elle ne sera assurée “uniquement à Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune”, a indiqué la collectivité. À Corbas et Irigny la collecte des bacs jaunes aura lieu le mardi 14 avril et celle des bacs gris le jeudi 16 avril.

Pour les autres communes, il n'y aura pas de collecte le lundi 13 avril et pas de collecte de remplacement le mardi 14 avril. Enfin, la collecte des bacs jaunes prévue dans la semaine est remplacée par une collecte de bacs gris. Les bacs de tri devront donc être conservés jusqu'au prochain enlèvement d'ordures ménagères.