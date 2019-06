Grand Lyon : un camion-poubelles électrique testé pendant deux ans

Un camion-poubelles 100 % électrique va être testé sur la commune de Meyzieu par la métropole de Lyon.

La métropole de Lyon et l’entreprise Renault Truck ont présenté ce lundi un véhicule 100 % électrique destiné à la collecte des ordures ménagères. “Ce camion zéro émission, préfigure l’offre de camions 100 % électriques que Renault Trucks commercialisera en 2019”, assure le Grand Lyon dans un communiqué.

“Les cycles d’usage des bennes à ordures ménagères présentent de nombreux arrêts et redémarrages (300 à 800 par tournée), ce qui a pour conséquence une forte consommation de carburant, mais également une usure rapide du système de freinage et d’importantes émissions de poussière et particules liées au freinage.Les véhicules électriques utilisant majoritairement le moteur pour leur ralentissement, la sollicitation des freins est réduite et par conséquent, les émissions associées le sont également”, conclut la métropole.

Ce nouveau véhicule va être principalement testé sur deux ans en situation réelle sur le territoire de la commune de Meyzieu.