Grand Lyon : en raison d'un colis suspect, les bus détournés d'Oullins

Un colis suspect perturbe la circulation des bus qui passent par le centre de la ville d'Oullins. Les lignes C10, L63, L88 et L78 sont détournées.

En raison d'un Collis suspect grande rue d'Oullins, les bus ont été détournés du centre-ville de la commune. De ce fait les lignes C10, L63, L88 et L78 sont détournées de leurs trajets habituels.

La ligne C10 est déviée dans les deux sens de la circulation en direction de St Genis Barolles, les arrêts Orsel et Oullins Mairie ne sont plus desservis. En direction de Bellecour Antonin Poncet, les arrêts Oullins Ville, Oullins Mairie et Orsel ne sont plus desservis.

La ligne 63 est déviée dans les deux sens de la circulation. Les arrêts Orsel, Oullins Mairie et Oullins Ville ne sont plus desservis.

La ligne 78 est déviée dans les deux sens de la circulation en direction de Gare de Givors Ville les arrêts Orsel et Oullins Mairie ne sont plus desservis. En direction de Gare d'Oullins les arrêts Oullins Ville, Oullins Mairie et Orsel ne sont plus desservis.

La ligne 88 est déviée dans les deux sens de la circulation. En direction de St Genis Gadagne l'arrêt Oullins Mairie n'est plus desservi. En direction de Gare d'Oullins les arrêts Oullins Mairie et Orsel ne sont plus desservis.

La fin des perturbations est pour le moment annoncée aux alentours de 11h.