Gilets jaunes : une cinquantaine de personnes à Vienne

Environ 50 Gilets jaunes ont manifesté ce dimanche matin, à Vienne, dans l’Isère, devant la sous-préfecture de l’Isère. Ils promettent de continuer leur action le week-end prochain.

A Vienne, dans l’Isère, à environ 30km de Lyon, environ 50 Gilets jaunes ont manifesté ce dimanche matin devant la sous-préfecture de l’Isère, d’après Le Dauphiné Libéré.

"Samedi 16, on va manifester pour le climat. C'est le même combat. Et le dimanche, on espère organiser un rassemblement régional à Vienne. Le mouvement ne s'essouffle pas , le grand débat va même relancer les choses", expliquent les manifestants, dans des propos relayés par le quotidien régional.