Gilets jaunes : tracteurs, alcool dans la rue interdits à Bourg-en-Bresse

Pour ce samedi 8 décembre et face aux possibles manifestations des Gilets jaunes, le préfet de l'Ain a décidé d'interdire préventivement les engins agricoles dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse, ainsi que la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

En prévision des manifestations de Gilets jaunes dans l'Ain ce samedi 8 décembre, le préfet a publié un arrêté interdisant de manière préventive la circulation, le stationnement et la présence d'engins agricoles durant les manifestations dans le centre-ville de Bourg.

Sont également interdits : la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet, la détention et l'usage de pétards et feux d'artifice, la distribution, vente et achat de carburant en bidon, ou tout autre récipient transportable, ainsi que le transport d'acide et de tout produit inflammable ou chimique.

La préfecture de Bourg-en-Bresse ajoute : "Les individus ne respectant pas ces interdictions, ou relayant et diffusant des appels à la haine et à la violence contre les services de l'État s'exposent également à des poursuites pénales."