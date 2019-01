Gilets jaunes : Gérard Collomb lance "je l'avais dit..."

Présent à Valence pour le déplacement d'Emmanuel Macron, le maire de Lyon Gérard Collomb est revenu sur ce qui se déroule actuellement en France avec les Gilets jaunes.

Gérard Collomb est présent ce jeudi à Valence, tout comme Laurent Wauquiez, à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron. Interrogé sur ce qui se déroule actuellement en France, Gérard Collomb a lancé : "Je l'avais dit, la société française est marquée par beaucoup de fractures, fractures entre la ville et la campagne, fracture à l'intérieur des villes, c'est tout cela qu'il faut d'urgence traiter".

Le maire de Lyon a poursuivi : "On a un certain nombre de difficultés qui se sont accumulées depuis des années et des années et qui tout d'un coup éclatent comme on voit bien dans un certain nombre de pays européens où il y a une espèce de montée des revendications de manière un peu sauvage. Comme j'avais alerté sur un certain nombre de situations avant de partir, on voit que je n’avais pas totalement tort". Un journaliste a alors demandé à Gérard Collomb s'il trouvait qu'Emmanuel Macron avait toujours des problèmes d'hybris, "de moins en moins" a rétorqué le maire de Lyon en souriant.