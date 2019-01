Gilets jaunes acte VIII : quelles actions prévues à Lyon le 5 janvier ?

Des Gilets jaunes ont choisi de continuer la mobilisation en ce début 2019. Ainsi, plusieurs manifestations à Lyon sont prévues à l'occasion de l'acte VIII ce samedi 5 janvier.

Gilets jaunes : acte VIII. Plusieurs Gilets jaunes maintiennent leur mobilisation à Lyon avec deux actions organisées ce samedi 5 janvier. La plus structurée reste celle du matin à 10 heures avec un rendez-vous devant la Gare des Brotteaux. Ce dernier est placé sous le signe des "attentes pour une véritable démocratie, pour une justice sociale, fiscale et pour une transition écologique". L'objectif de cette manifestation est "de faire de bruit", et les participants sont invités à amener sifflets et instruments. Sur Facebook, plus de 500 personnes affirment vouloir participer, 4 100 se disent intéressées.

À 14 heures, des Gilets jaunes se donnent rendez-vous place Bellecour, lieu traditionnel des rassemblements depuis le début du mouvement. Sur Facebook, 370 personnes se sont inscrites, 2 200 se disent intéressées.

Enfin, les groupes Gilets jaunes Lyon Centre et Gilets Jaunes Rhône-Alpes à l'origine de la manifestation de samedi matin, organisent le lundi 7 janvier de 19h à 22 heures, une "Assemblée populaire des Gilets Jaunes de Lyon (et d'ailleurs) #2" à la Bourse du travail dans le 3e arrondissement. Cette deuxième assemblée est organisée pour confronter les idées pour les futures actions et opérations, pour la journée du 19 janvier.