Ce samedi, c'est l'acte XXV de mobilisation pour les Gilets jaunes. A Lyon, environ 400 personnes participent à la manifestation. La station de métro Bellecour n'est plus desservie depuis 16h15.

Environ 400 personnes manifestent ce samedi dans les rues de Lyon lors de l'acte XXV de mobilisation des Gilets jaunes. La manifestation est partie à 14h30 de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement. Elle se poursuit dans les 3e, 6e, 1er puis 2e arrondissements.

Depuis 15h30, les manifestants sont sur la Presqu'île. La station de métro Bellecour (ligne A et D) n'est plus desservie depuis 16h15. Le site des TCL annonce un retour à la normale pour 17h50 environ.

Les trams également perturbés

Les trams T1 et T2 sont aussi perturbés depuis le début de l'après-midi. Ainsi, la ligne T1 circule uniquement entre les stations I.U.T.Feyssine et Gare Part-Dieu Vivier Merle.

Les stations de Part-Dieu Servient à Debourg ne sont plus desservies.

La ligne T2, elle, circule uniquement entre les stations Villon et St Priest Bel Air.

Les stations de Perrache à Jet d'Eau Mendès France ne sont plus desservies.