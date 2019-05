Lyon : les Gilets jaunes sont sur la Presqu'île

Ce samedi, c’est l’Acte XXV de mobilisation pour les Gilets jaunes. A Lyon, environ 400 personnes sont parties à 14h30 de la place Jean Macé. Les manifestants ont rejoint la Presqu'île.

Après avoir emprunté l'avenue Jean-Jaurès puis celle de Saxe, les manifestants ont rejoint la Presqu’île par le pont Morand. Tout se passe dans le calme. Quelques chants accompagnent les manifestants, notamment "On est là, on est là, Macron ne nous veut pas mais on est là".

Interdiction (encore) de manifester dans l'hyper-centre

Le cortège a ensuite rejoint la place des Terreaux, où une forte présence policière était présente devant l'Hôtel de Ville, avant de bifurquer sur les quais de Saône pour rejoindre, plus tard, la place Bellecour. Rappelons que pour le 4e samedi de suite, il est interdit de manifester dans certaines rues de la Presqu’île ce samedi entre 12h et 20h, notamment dans les très commerçantes rue de la République et rue Edouard-Herriot (voir le périmètre interdit ici). Le cortège contourne donc le secteur interdit.