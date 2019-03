La situation est actuellement assez tendue en Presqu’Ile lors de l’acte XVI de la manifestation des Gilets jaunes. Depuis 16h, la station de métro Bellecour n’est plus desservie. Idem depuis 16h30 et la station Hôtel de Ville.

Impossible de s’arrêter à Bellecour avec les lignes A et D du métro. La station n’est plus desservie depuis 16h et la manifestations des Gilets jaunes.

Depuis 16h30, la station Hôtel de Ville sur les lignes A et C n’est également plus desservie.