Gilets jaunes à Lyon : la station de métro Bellecour n’est plus desservie

Impossible de s’arrêter à Bellecour avec les lignes A et D du métro. La station n’est plus desservie depuis 16h et la manifestations des Gilets jaunes.

Environ 1500 personnes manifestent actuellement à Lyon lors de l’acte XVI de mobilisation des Gilets Jaunes. Quelques tensions ont eu lieu, vers 15h, lors de l’arrivée dans le 6e arrondissement. La situation a été très confuse également rue Garibaldi.

