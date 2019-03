Gilets jaunes à Lyon : retour sous tension à Bellecour

Ce samedi, c’est l’acte XVI de mobilisation des Gilets Jaunes. Lyon a été choisi pour être le centre régional des manifestations ce week-end. Environ 1500 personnes manifestent à Lyon. Quelques tensions ont eu lieu, vers 15h, dans les 6e et 3e arrondissement. Depuis 16h, le cortège est de retour en Presqu’ïle.

Environ 1500 personnes manifestent depuis 13h dans les rues de Lyon lors de l’acte XVI de la mobilisation des Gilets jaunes.

Après un passage sans heurts dans le Vieux-Lyon et vers l’Hôtel de Ville en Presqu’ïle, les manifestants ont rejoint les 6e et 3e arrondissements par le pont Lafayette. Quelques tensions ont eu lieu au début du Cours Lafayette, fermé à la circulation. Les forces de police ont utilisé des gaz lacrymogènes rue Vauban (6e arrondissement) et devant les Halles de Lyon notamment. La situation a également été très confuse rue Garibaldi, à hauteur de la Part-Dieu (Lyon 3e), et également Place Guichard.

Après avoir emprunté la rue Servient puis la rue Mazenod et les Quais du Rhône, le cortège a rejoint la Presqu’Ile par le pont de l’Université. Il est arrivé Place Bellecour vers 16h. L’arrivée sur la célèbre place lyonnaise a été assez tendue.