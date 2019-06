Gay pride : la pluie perturbe la Marche des fiertés LGBTI à Lyon

Les violents orages qui se sont abattus en début d'après-midi sur Lyon ont empêché la Marche des fiertés LGBTI de défiler comme prévu. Ce qui n'a pas découragé les milliers de manifestants réunis place Bellecour de faire la fête tout l'après-midi.

La Marche des fiertés LGBTI lyonnaise n'ont pas pu célébrer sa victoire. Alors que les manifestants étaient ré-autorisés cette année, pour la première fois depuis 2015, à remonter tous les quais de Saône côté Vieux-Lyon - interdit les années précédentes par la préfecture en raison de la présence de groupuscules d'extrême-droite -, le cortège est resté à l'arrêt. En cause, les intempéries qui se sont abattues sur Lyon en début d'après-midi, alors que le département est placé en alerte orange aux orages. Pour des raisons de sécurité et pour préserver le matériel de sonorisation notamment, il a fallu renoncer au défilé. Et se contenter d'une fête énorme place Bellecour, avec mousse et musique techno.