Garde à vue de Grégory Doucet : pourquoi Nathalie Perrin-Gilbert n'a pas apporté son soutien au maire

Grégory Doucet et Nathalie Perrin-Gilbert (©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT)

Contrairement à l'ensemble des élus de gauche du conseil municipal, Nathalie Perrin-Gilbert et les membres de son groupe Lyon en commun n'ont pas signé de communiqué de soutien au maire après sa garde à vue.

Ce vendredi, une centaine d'élus des groupes Communistes, Écologistes et Socialistes, la gauche sociale et écologique a apporté dans un communiqué son "plein soutien" au maire de Lyon, Grégory Doucet, placé en garde à vue mercredi 9 avril dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics.

Lire aussi : La gauche lyonnaise apporte son "plein soutien" à Grégory Doucet après sa garde à vue

"Il est fondamental que les enquêteurs et enquêtrices puissent faire leur travail sereinement, c’est-à-dire à l’abri de tout commentaire"

Presque l'intégralité des élus de gauche du conseil municipal donc, hormis les membres du groupe Lyon en commun, et parmi eux l'ancienne adjointe à la culture et candidate aux élections municipales 2026, Nathalie Perrin-Gilbert. Dans un communiqué, l'élue explique pourquoi, "même si on (lui) a demandé", elle n'a pas signé ce texte de soutien.

"«Notre démocratie est fragile et l’exercice d’un mandat est exigeant » dit ce CP.

Que notre démocratie soit fragile est une évidence, nous le voyons dans notre pays et partout dans le monde. Ma responsabilité en tant qu’élue lyonnaise est d’en prendre soin localement. Cela passe par reconnaître l’indépendance de la justice – et de la presse - comme un pilier du système démocratique", explique-t-elle d'abord.

Lire aussi :

Nathalie Perrin-Gilbert considère par ailleurs être "une évidence" le fait "que l'exercice d'un mandat soit exigeant" et indique ainsi : "Je ne vois donc pas l’utilité de réaffirmer ces évidences dans un communiqué de presse ni de les utiliser comme un argument de soutien à Grégory Doucet dans le cadre d’une enquête judiciaire qui porte, qui plus est, sur trois mandats de maires différents."

Et de conclure : "Il est fondamental que les enquêteurs et enquêtrices puissent faire leur travail sereinement, c’est-à-dire à l’abri de tout commentaire et prise

de position prématurés. C’est la position que je tiendrai durant tout le temps de la procédure en cours."

Près de dix heures de garde à vue

Pour rappel, le maire de Lyon été auditionné pendant près de dix heures mercredi 9 avril par la brigade financière de la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour "détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique" ouverte le 7 février 2024.

La justice cherche à savoir si 24 chargés de mission recrutés au sein d'un pôle dédié effectuaient bien des missions administratives au service de la collectivité, où s'ils étaient en réalité des collaborateurs de cabinet au rôle politique. La loi n'autorisant que 12 collaborateurs de cabinet.

Lire aussi : Pierre Oliver demande la "mise en retrait" de Grégory Doucet après sa garde à vue