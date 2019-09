Gagner une trottinette avec la Fnac Lyon : attention arnaque sur Facebook

Depuis quelques jours, une page Facebook, "Fnac, Lyon" propose aux internautes de gagner une trottinette électrique. Il s'agit une arnaque bien ficelée. Comment procèdent les escrocs ? Que faire si vous vous êtes fait avoir ?

"Nous offrons 4 nouvelles trottinettes électriques SEGWAY ! (Valeur 4 x 669 €). Tous les jours, nous sélectionnons 1 gagnanté qui recevront la nouvelle Segway Ninebot ES2 ! Pour participer au concours, vous devez : - Aimer cette photo - Écrire "SEGWAY" en commentaire de cette publication En partageant ce message, vous doublez vos chances de gagner ! Les gagnants seront contactés directement via Messenger" SIC.

Sur Facebook, une page intitulée "Fnac, Lyon", propose aux internautes de gagner une trottinette électrique. La publication postée le 6 septembre a été aimée plus de 1,8 fois, commentée plus de 2,2 fois et partagée plus de 940 fois. Néanmoins, il s'agit d'une arnaque.

2 euros à payer en carte bleue

Une fois que les internautes ont commenté la publication, ils reçoivent un message stipulant qu'ils ont gagné le concours, mais qu'ils doivent payer des frais de livraison. Il leur est ensuite demandé de rentrer leurs informations bancaires pour régler la somme de 2 euros "pour livraison et emballage". Un lien permet alors de rentrer son numéro de carte bleue. Les contactés ont très peu de chance de recevoir une trottinette, mais risque d'être débités ensuite de 70 euros : il s'agit en réalité d'une plateforme de tirage au sort. Dans les conditions générales visibles lors du paiement sécurisé, il est précisé : "Tous les nouveaux clients participent au tirage au sort du produit promotionnel indiqué [...] Cette offre spéciale s'accompagne d'une période d'essai de 3 jours pour un service d'abonnement affilié. Passé ce délai, les mensualité d'abonnement (70 euros) seront automatiquement prélevées sur votre carte de crédit".

Une page sans lien avec la Fnac

Bien sûr cette arnaque n'a aucun lien avec la Fnac, la page a été créée le 6 septembre pour servir de support à cette opération "trottinette". Selon certains utilisateurs, la page aurait été également sponsorisée, s'affichant ainsi sur leur mur. Ensuite, en demandant aux internautes de partager, les personnes à l'origine ont pu profiter d'une forme de viralité, touchant également les amis des amis et ainsi de suite.

Sur son site Internet, la marque Segway avait déjà alerté sur ce type d’arnaque : "Plusieurs pages Facebook au nom de Segway France, Darty, Fnac, Cdiscount, etc. ont été créées et proposent un jeu concours permettant de gagner des trottinettes. Attention, il s'agit d'une arnaque. Nous ne sommes pas à l'origine de ce jeu concours. Nous avons fait le nécessaire auprès des autorités compétentes. N'hésitez pas à signaler les pages en question comme "arnaque" à Facebook afin de les faire fermer".

Dans le cas où vous auriez rentré vos coordonnées bancaires, il est impératif de faire opposition à votre carte bleue pour éviter de voir des débits récurrents. De même, si vous avez aimé la page, partagé le contenu, ou posté un commentaire, il est préférable d'annuler ces actions et d’effacer tout message pour éviter qu'il ne soit vu par ses amis et qu'ils se fassent avoir à leur tour. Il ne fait aucun doute que ce type d’arnaque devrait réapparaître sous une autre forme.