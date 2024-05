Fusillade à Villeurbanne : une enquête ouverte par le parquet de Lyon

Illustration police nationale. (Photo by Lou Benoist / AFP)

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête du chef de "tentative d'homicide volontaire en bande organisée", après la fusillade survenue mardi soir à Villeurbanne.

Une enquête des chefs de "tentative d’homicide volontaire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime", a été ouverte par le parquet de Lyon après la fusillade survenue mardi soir dans le quartier des Maisons-Neuves à Villeurbanne.

Trois fusillades en quelques semaines

"Cette enquête confiée au SIPJ se poursuit activement pour déterminer les mobiles et circonstances de ces faits et pour en identifier les auteurs", précise le parquet auprès de Lyon Capitale, alors qu'une personne a été blessée à la cuisse et au niveau des côtes de quatre impacts de balles.

Selon la préfecture du Rhône, un dispositif de sécurisation a été mis en place dès mardi soir autour du lieu de la fusillade ainsi que devant l'hôpital Edouard-Herriot, lieu où a été déposée la victime. Ce dispositif devrait être maintenu toute la journée de mercredi avec le déploiement de CRS présents au Tonkin dans différents lieux de Villeurbanne.

Ces dernières semaines, trois autres fusillades ont eu lieu à Villeurbanne. Le 25 avril, à proximité du lieu des coups de feu de ce mardi soir, un homme avait été blessé à la jambe. Le 3 mai, c'est dans le quartier de Flachet que deux hommes avait été pris pour cible par un individu armé. Enfin le mercredi 8 mai, dans le quartier des Brosses de Villeurbanne, un homme avait été grièvement blessé à la cuisse par un coup de feu tiré avec un fusil à pompe.

