François de Rugy à Lyon ce jeudi pour les “Assises de l'eau”

Le ministre de la Transition écologique et solidaire qui a pris la succession de Nicolas Hulot sera à Lyon ce jeudi après midi pour conclure colloque national “Eau et changement climatique, une journée, des solutions”.

François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire sera à Lyon ce jeudi pour dans le cadre des “Assises de l'eau”. Il viendra conclure le colloque national “Eau et changement climatique, une journée, des solutions” des agences de l’eau et des Comités de bassin. Les sept présidents des comités de bassin français seront présents (Loire-Bretagne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse, bassin de Corse, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie). Plus de 500 personnes sont attendues pour cette journée de réflexion et débats autour de l'eau et de l'adaptation des politiques publiques sur ce sujet à l'heure du réchauffement climatique. “Face au constat d’une vulnérabilité généralisée de nos territoires en proie au manque d’eau, aux inondations et autres aléas climatiques, la question n’est plus de savoir s’il faut agir, mais où, comment et quelles priorités se donner pour investir”, écrivent les assises de l'eau.