Cette semaine, la fondation Fourvière a lancé un appel à l'aide pour financer la rénovation des tours de la basilique de Lyon qui menacent de s'effondrer. Mais sur place, les visiteurs ne sont pas prêts à participer à la campagne de dons.

Malgré la grisaille et le froid, les visiteurs sont nombreux à la Basilique de Fourvière, en ce dimanche 29 décembre. Qu'ils soient déjà venus visiter cette vieille église qui surplombe la ville depuis 1884 ou non, beaucoup ignorent que les tours de la basilique sont en piteux état et nécessitent une rénovation. Afin de trouver les 1,5 million d'euros manquant pour les travaux, la fondation Fourvière a lancé un appel aux dons. Mais parmi les visiteurs que nous avons rencontré, aucun n'est prêt à mettre la main au porte-monnaie.

Les dons pour la basilique : pas une priorité pour les visiteurs

Si Christiane, Sabrina et Claire se désolent de savoir la basilique endommagées, les trois habitantes de l'ouest lyonnais ne sont pas prêtes à participer à la campagne de dons. "Elle est magnifique, elle fait partie de Lyon alors si on avait les moyens on le ferait mais on compte les sous comme tout le monde", souffle Claire. De leur côté, Annie et Michel venus de région parisienne, disent avoir "d'autres préoccupations de dons". Tout comme Khadija et sa mère, originaires du Maroc et de confession musulmane : "il y a d'autres priorités, il y a des gens dans le monde qui ont plus besoin d'aide que cette basilique", estiment-elles.

Outre ces arguments, beaucoup estiment que ce n'est pas à la population de payer, comme Lucas, un père de famille venu de la Verpillière dans le Nord-Isère : "c'est important de préserver le patrimoine mais je pense que c'est plutôt à la Ville ou à la métropole de financer ces travaux". Même son de cloche pour Gabriel, 27 ans : "je trouverais ça normal qu'il y ait un impôt local pour financer ce genre de travaux", avance-t-il.

Les intempéries et l'érosion du temps ont endommagé les tours de la basilique. @LD

Rendre l'entrée payante, une idée largement acceptée

Bien qu'ils ne soient pas prêts à faire un don de plusieurs dizaines d'euros - comme le propose la plateforme en ligne lancée par la Fondation Fourvière - certains suggèrent de rendre l'accès à la basilique payant et tous y sont favorables. "Je serais prêt à payer si ça permet de financer l'entretien", assure Lucas. Cet effort, les visiteurs seraient prêts à le faire à la condition que "l'entrée reste à un prix modique", précisent Annie et Michel. Gabriel ajoute une autre condition : "que l'argent ne serve qu'à la rénovation mais pas à l'Eglise".

De son côté, Claire fait le calcul : "si on faisait payer l'entrée 1€ à tout le monde, ça ferait quand même pas mal vu tout le monde qui vient ici". Et elle ne pense pas si bien puisque chaque année, en moyenne 2,5 millions de pèlerins et visiteurs se rendent à la Basilique. Mais rendre l'accès payant n'est pas du tout à l'ordre du jour, puisque ce serait contradictoire avec le principe de "gratuité du droit d'entrée dans les églises et les cathédrales", défendue par l'Église catholique en France.