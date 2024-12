Une nouvelle journée grise et très fraiche ce lundi à Lyon

C'est une nouvelle journée sous la grisaille et avec des températures négatives qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce lundi 30 décembre.

Pour ce début de semaine, il faudra sortir couvert à Lyon. Des températures très fraiches seront de nouveau de vigueur toute la journée dans la région avec un thermomètre qui ne dépassera pas les 0 degré et qui affiche ce lundi matin -2. Des valeurs largement en dessous des normales de saison.

Et si cette journée sera de nouveau glaciale, le soleil ne devrait pas parvenir à réchauffer l'atmosphère. La grisaille persistera de nouveau du matin au soir sous les hautes pressions et des brouillards givrants seront présents toute la matinée à Lyon et dans le département du Rhône.

Ce lundi 30 décembre devrait être la dernière journée très fraiche de la semaine avant un léger redoux dès mardi pour le dernier jour de l'année.