Football : Lacazette en feu, l'OL surclasse l'OGC Nice

Grâce à un triplé de son capitaine Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a largement dominé Nice (4-1) et revient à un point de la quatrième place occupée par Lille.

L’Olympique Lyonnais a brillé ce dimanche face à Nice, remportant une victoire éclatante (4-1) dans un match clé pour la course au podium de Ligue 1. Dès la 5e minute, Alexandre Lacazette a donné le ton en ouvrant le score sur un centre précis de Clinton Mata. Malgré une égalisation niçoise de Sofiane Diop (22e), les Lyonnais ont su reprendre l'avantage grâce à Lacazette, auteur d'un doublé avant la pause (42e), et à une frappe puissante de Jordan Veretout (44e). En deuxième période, un penalty transformé par le capitaine lyonnais (68e) a scellé son triplé et une soirée parfaite pour les Gones, qui passent devant Nice au classement.

Cette victoire, sur le même score que contre Qarabag ce jeudi, confirme la montée en puissance de l’OL cette saison et marque le retour en forme d’Alexandre Lacazette, qui retrouve son rôle de leader offensif. Désormais cinquième, Lyon se rapproche du podium et affiche ses ambitions pour la suite de la saison.