Football : avec Peter Bosz, l'Olympique lyonnais a entamé sa mue

Car, comme dit l’adage, Rome ne s’est pas faite en un jour, et ce proverbe peut s’adapter à la situation du club rhodanien. Ces derniers mois, les joueurs ont vu leurs habitudes footballistiques bouleversées, en particulier le jeu prôné par le technicien néerlandais. “Il a instauré des zones de pression. C’est la chose la plus flagrante depuis son arrivée, affirme Julien Mabille, du compte “Analytics Football” sur Twitter, un suiveur passionné qui a validé une licence entraînement sportif l’année passée. Contrairement aux derniers entraîneurs où le bloc était plutôt médian ou médian haut, avec comme objectif de juste fermer les espaces pour éviter la progression adverse, Bosz souhaite récupérer rapidement le ballon.”

L’ancien tacticien du Borussia Dortmund a une idée très précise de ce qu’il veut mettre en place, et il compte bien y parvenir. “Je tiens à ma philosophie. J’estime qu’on joue au football pour les supporteurs. Je comprends que certains veuillent juste gagner, c’est important. Mais pour moi, ça ne suffit pas, assure-t-il dans son entretien pour Lyon Capitale et Olympique-et-lyonnais.com au mois de septembre. Je veux gagner sur le modèle du 3e but de Lucas Paquetá [face à Clermont, 3e journée de Ligue 1, 3-3, NdlR]. Il m’a fait plaisir, en tant qu’entraîneur, mais j’imagine aussi aux fans. C’est le vrai foot, une ou deux touches, tout le monde en mouvement. Bien sûr, il faut l’emporter, mais la manière est également très importante pour moi.”