Foodora arrêtera ses livraisons le 28 septembre à Lyon

Clap de fin pour le service de livraisons de repas Foodora. L'entreprise cessera ses activités en France, au plus tard, le 28 septembre.

Dans un mail envoyé à ses clients, Foodora indique que ses activités cesseront en France, au plus tard, le 28 septembre. Le groupe allemand Delivery Hero, propriétaire de Foodora precise : "Malheureusement, aucun accord nous permettant de maintenir les fondements de notre identité (rémunération fixe et variable des coursiers prestataires, proximité avec nos partenaires restaurateurs, sélection à la fois complète et pointue de restaurants) n’a pu être trouvé avec de potentiels repreneurs. La décision de mettre fin aux opérations de foodora France au plus tard le 28 septembre 2018 a donc été prise."

Delivery Hero se recentra sur ses activités dans d'autres pays, laissant désormais le gâteau français à UberEats et Deliveroo. Les livreurs à vélo se font aujourd'hui plus rares, remplacés par ceux à scooters. La disparition du paiement à l'heure, remplacée par le paiement à la tâche, les forces à être plus rapides. La fin de Foodora devrait encourager un peu plus cette mutation, loin des livraisons "propres" à vélo, mises en avant par les acteurs du secteur.

