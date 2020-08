Ce dimanche soir, c'est la finale de la Ligue des Champions. Sans l'OL, éliminé en demies par le Bayern Munich. Le PSG affronte le Bayern. La Préfecture du Rhône a pris des mesures pour éviter les débordements.

Ce dimanche soir, c'est la finale de la Ligue des Champions. Sans l'OL, éliminé en demies par le Bayern Munich. Le PSG affronte le Bayern à 21h.

La Préfecture du Rhône a pris des mesures pour éviter les débordements.

Ainsi, du dimanche 23 août à 12 heures jusqu’au lundi 24 août à 4 heures, la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards (F2, F3 et T1) sur la voie publique sont interdits. Comme détenir, transporter ou vendre du carburant en récipient portable.

La consommation d'alcool sur la voie publique est également interdite entre 16h et 4h du matin ce dimanche.

Des débordements avaient eu lieu mercredi après la demi-finale OL-Bayern.