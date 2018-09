Fidélité TCL, bon plan pour avoir un mois d'abonnement gratuit à Lyon

Depuis un an, TCL propose un programme de fidélité à ses clients disposant d'une carte Técély ou OùRA !. En validant sur le réseau bus, métro ou tram, il est possible d'obtenir des points, puis de les échanger contre plusieurs cadeaux comme des maillots de l'OL ou un mois d'abonnement gratuit au réseau TCL. Après un an de test : verdict.

Valider son titre de transport pour gagner des cadeaux ? C'est en résumé le programme de Fidélité TCL lancé depuis un an à Lyon. Les usagers possédant une carte Técély ou OùRA ! peuvent s'inscrire sur un site dédié fidelite.tcl.fr et obtenir 10 points lors de chaque validation. Il est ensuite possible de les échanger contre plusieurs types de récompenses qui sont régulièrement renouvelées : mois d'abonnement gratuit au réseau TCL, places pour le Lou Rugby ou l'OL, casque de vélo pliable, maillot d'Olympique lyonnais, bons d'achat dans certaines enseignes, ou menu gratuit dans un fast food. Ceux qui se sentent chanceux peuvent également échanger leur point contre une participation à un tirage au sort et tenter de remporter un an d'abonnement TCL ou un accès au service Bluely. Ça c'est la théorie, en pratique que vaut ce service de fidélité ? Est-il réellement intéressant de s’inscrire ou les lots restent-ils inatteignables ?

Il faudra être patient

En pratique, il est possible d'obtenir des récompenses sympathiques, à condition d'être patient. Par exemple, 12 000 points sont nécessaires pour décrocher enfin un mois d'abonnement gratuit. À raison de quatre validations par jour du lundi au vendredi, il faudra un peu plus d'un an pour débloquer la récompense. Actuellement, l'accès gratuit au réseau est la récompense qui présente le meilleur rapport valeurs réelles / points nécessaires. Ainsi, on cherche encore l'intérêt de dépenser 25 000 points pour une enceinte Bluetooth vendue 40 euros dans le commerce quand il suffit de 12 000 points pour un abonnement mensuel d'une valeur de 63,60 euros. Au-delà du temps nécessaire pour atteindre ce palier, deux limites demeurent : ceux qui sont en prélèvement automatique ne peuvent bénéficier d'un mois gratuit grâce aux points, mais pourront l'offrir à leur ami, par ailleurs, si vous vous inscrivez aujourd'hui rien n'indique qu'il sera toujours possible d'échanger ses points contre un mois d'abonnement dans un an. Contacté par Lyon Capitale, le groupe Keolis qui exploite le réseau TCL assure que ces offres sont les plus populaires et devraient revenir régulièrement. Le bon plan à l'instant "t" est surtout pour ceux qui se sont déjà inscrits au service il y a un an et avaient oublié son existence. Il peut être intéressant d'aller voir combien de points vous avez déjà cumulés.

Enfin sur la question des données personnelles : contacté par Lyon Capitale, le groupe Keolis assure que les informations transmises au programme de fidélité sont uniquement le nombre de validations, et à aucun moment le lieu. De même, le service promet que les données ne seront pas revendues à des tiers, et vise à "rendre la validation plus ludique". Le programme n'est néanmoins pas sans arrière-pensée. Le réseau TCL est toujours attaché au principe de la validation pour que les usagers montrent l'exemple en prouvant qu'ils payent bien leurs abonnements. Ils contribuent ainsi à faire diminuer la fraude selon la logique actuelle.