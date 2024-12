Fête des lumières : une marche de l’ultra-droite interdite ce dimanche à Lyon 

La préfecture du Rhône a interdit vendredi 6 décembre une marche de l’ultra-droite prévue le 8 décembre à l’occasion de la traditionnelle procession aux flambeaux vers la cathédrale de Fourvière.

Alors que la traditionnelle procession aux flambeaux aura lieu dimanche 8 décembre, la préfecture du Rhône a interdit hier, vendredi 6 décembre, une marche de l’ultra-droite lyonnaise prévue pour le dernier jour de la Fête des lumières. Cette marche identitaire intitulée "Lugdunum suum" était prévue à 19 heures depuis la place Saint-Jean (5e arr.).

Risque de troubles à l'ordre public

Comme les années précédentes, les services de l’État ont pris un arrêté face au "risque sérieux de troubles à l’ordre public que peut générer cette manifestation non déclarée dans le cadre des confrontations récurrentes avec la mouvance d’ultra-gauche (…). Et d'ajouter : "La recherche d’affrontements violents entre les groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche est extrêmement prégnante (…). Cet antagonisme entre militants extrémistes s’est souvent et récemment illustré à Lyon."

Depuis plusieurs jours, des visuels sont diffusés sur les réseaux sociaux sur lesquels les organisateurs de cette marche appellent à "faire vivre le vrai sens du 8 décembre." Pour rappel, l’année dernière plusieurs membres de groupuscules d’extrême droite étaient toutefois parvenus à se mêler à la foule, et ce, malgré l’interdiction de la préfecture.