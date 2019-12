Fête des lumières de Lyon : quand le réseau TCL sera-t-il gratuit ?

Pour la Fête des lumières de Lyon, TCL met en place son programme destination Fête des lumières. L'ensemble du réseau est gratuit dimanche dès 16h.

Plus de 2000 agents TCL sont mobilisés jour et nuit pour mettre en place un dispositif adapté et sécurisé afin de recevoir les nombreux visiteurs prévus durant les 4 jours de Fête. L'an dernier la Fête des lumières a réunit un total de 1,8 million de visiteurs.

Cette année, pour faciliter les déplacements, le réseau TCL sera gratuit dimanche à partir de 16 heures et jusqu'à la fin du service. Pour l'instant, les visiteurs de la fête des lumières peuvent profiter, dès 16 heures de billet à 3,10 € pour la soirée, en vente sur les distributeurs automatiques du réseau, en agences TCL et à bord des bus.