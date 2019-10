Fête des Lumières de Lyon : les œuvres et programme bientôt présentés

Les œuvres et le programme de la Fête des Lumières - 8 décembre seront bientôt présentés.

Le jeudi 7 novembre, le programme de la Fête des Lumières sera enfin dévoilé et les 65 créations prévues présentées au public. Cette année 2019 est marquée par le 30e anniversaire du Plan Lumière, mais aussi le possible retour de la place des Terreaux dans l'événement qui se déroulera du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2019. C'est également le retour de Gérard Collomb aux manettes après une édition 2018 qui avait parfois été jugée "élitiste". La ville promet des œuvres "toujours plus innovantes et l’engagement d’artistes de renommée internationale ou des installations participatives". Chaque année, la Fête des Lumières réunit près de deux millions de visiteurs.