Fête de la musique à Lyon : quelles perturbations pour les déplacements ?

Pas de périmètre précis pour cette Fête de la musique 2019 à Lyon, cependant les déplacements vont être lourdement impactés ce 21 juin, qu'ils soient en voiture, transports en commun ou même Vélo'v.

Même si la météo est encore incertaine pour ce 21 juin en fin de journée (lire ici), la Fête de la musique devrait battre son plein à Lyon. Les déplacements dans le centre-ville seront ainsi lourdement impactés, même si aucun périmètre fermé n'a été mis en place.

Dans l'absolu, les automobilistes ont tout intérêt d'éviter les secteurs Bellecour, Terreaux et Hôtel de Ville. Mieux vaut se reporter sur les lignes de métro A, B, C et D qui circuleront jusqu'à 2 heures du matin.

Les bus Pleine Lune assureront également des trajets toute la nuit :

PL 1 : Terreaux La Feuillée > Brotteaux > La Doua : 3 trajets au départ du centre-ville à 2h, 3h et 4h du matin.

PL 2 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Saxe Gambetta > Grange Blanche : 3 trajets au départ du centre-ville à 2h, 3h et 4h du matin.

PL 3 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Valmy > Campus Lyon Ouest : 3 trajets au départ du centre-ville à 2h, 3h et 4h du matin.

PL 4 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Jean Macé > Saint Priest Salengro : 2 trajets au départ du centre-ville à 1h et 3h du matin.



En parallèle, plusieurs lignes de bus seront limitées, voire déviées (voir ici).

Enfin, mieux vaut ne pas compter à 100 % sur Vélo'v cette nuit sur certains secteurs. En effet, 1 200 vélos sont hors service à cause d'une vague de vandalisme sans précédent. Une vingtaine de stations sont fermées, en rénovation ou victimes de dégradations. Seuls 2 800 vélos seront disponibles, avant l'arrivée de 1 000 anciens Vélo'v le 24 juin pour faire face à la crise (lire ici). La Fête de la musique sera alors déjà passée !