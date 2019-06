Lyon : 1 000 anciens Vélo'v déployés pour faire face à la casse

Comme nous l'indiquions début juin, le parc Vélo'v est victime d'une vague de casse sans précédent, 1 200 vélos sur 4 000 sont hors service. La métropole de Lyon et le groupe JCDecaux ont trouvé une solution : des Vélo'v d'ancienne génération.

Revival Vélo'v à Lyon ! 1 000 anciens vélos de première génération vont être déployés dans les rue de Lyon dès le 24 juin. Une mesure d'urgence pour faire face à la vague de casse qui touche actuellement le service. Début juin, 1 000 vélos de nouvelle génération sur 4 000 étaient hors services. 1 200 ne circulent plus actuellement. À chaque fois, c'est le même schéma qui se répète avec des dégradations des vélos et stations commis par des adolescents de 14 / 17 ans. Ces derniers n'utilisent même pas les vélos, mais se contentent de s'attaquer au service, y compris en plein jour, contrairement aux derniers épisodes de ce genre. "Le niveau d'incivilité est supérieur à notre capacité de remise en état", confie-t-on du côté du groupe de JCDecaux, une vingtaine de mécaniciens supplémentaires sont actuellement mobilisés. Des signalements ont été également envoyés au procureur.

Selon nos informations, Vélo'v est actuellement dans son "point le plus bas" en matière de disponibilité. Dans ce contexte de crise, c'est donc une mesure exceptionnelle qui a été choisie. Pour Pascal Chopin du Groupe JCDecaux : "Notre priorité, qui est d’assurer la continuité de ce service public, quelles que soient les circonstances, et de répondre aux attentes des utilisateurs, nous conduit à remettre en circulation des Vélo’v de la précédente génération. Ces vélos, qui avaient été remplacés dans la nuit du 17 au 18 juillet 2018, reprennent temporairement du service à Lyon, le temps que l’ensemble du parc Vélo’v de 2ème génération soit renforcé". C'est donc un retour des Vélo'v plus lourds qui s'amorcent temporairement. Une décision qui pourrait plaire à ceux qui trouvent que la boite de vitesse des nouveaux Vélo'v est loin d'être aussi bien équilibrée que l'ancienne et qui n'ont jamais cessé d'aimer le vélo partagé "à l'ancienne".