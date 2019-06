Fête de la musique : à Lyon des concerts annulés à cause des orages

À causes des orages et de la pluie annoncés ce vendredi soir, certains concerts de la fête de la musique sont annulés à Lyon.

Comme annoncé, un épisode orageux est prévu à Lyon ce vendredi en fin d'après-midi. Des intempéries qui ont déjà causé l'annulation de plusieurs événements à Lyon, a annoncé la municipalité. On sait d'ores et déjà que la scène de la cour du Cloître de l'Hôtel-Dieu dédiée au jazz et au blues. D'autres événements ont été annulés. Si vous avez ciblé un concert en particulier, renseignez-vous sur le site de la fête de la musique à Lyon.