Fête de la musique : des départements en vigilance orange aux orages

Lyon et le département du Rhône ont été placés en vigilance jaune aux orages tandis que cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance orange.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange aux orages ce jeudi à partir de 16h. Le Rhône et Lyon sont eux en vigilance jaune à partir de 14h. “Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité dun rivage ou dun cours d’eau ; des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation”, écrit Météo France. “Si vous sortez à l'occasion de la #FeteDeLaMusique2019, soyez prudents et abritez-vous hors des zones boisées”, a précisé le ministère de l’Intérieur.