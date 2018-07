Faire louer son bien par une Conciergerie à Lyon

CONTENU SPONSORISÉ. En cette période estivale vous vous demandez probablement comment générer des rentrées d’argent supplémentaire afin de compenser tous ces petits extras que vous avez envie de vous offrir durant les vacances ?

Vous pouvez aisément générer de nouveaux revenus sur cette période en passant par une conciergerie présente à Lyon comme BnbLord. Elle se chargera de rentabiliser votre logement.

Ce nouveau type de sociétés propose de vous accompagner dans la mise en location de votre bien sur des plateformes comme Airbnb ou Booking. Elles se chargent à votre place d’optimiser votre annonce et vos photos, ainsi que d’accueillir les visiteurs, d’effectuer le ménage et l’état des lieux. Ainsi, même si vous êtes en déplacement ces agences de location saisonnière s’assurent de rentabiliser votre bien et d’éviter qu’il reste vacant.

BnbLord nous indique que le marché lyonnais possède des caractéristiques particulièrement intéressantes pour la location en courte durée. En effet, Lyon est la deuxième ville qui attire le plus de touristes en France, juste après Paris, et la norme pour un hôte lyonnais est d’obtenir le double en revenus locatifs sur des séjours de courte durée.

L’intérêt de recourir à ces sociétés, outre le gain de de temps, réside également dans le fait de bénéficier de leur expertise juridique puisqu’elles s’assureront que votre location s’effectue en toute légalité.