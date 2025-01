Face au froid, un collectif demande la mise à l’abri des 160 mineurs du square Béguin à Lyon 

Le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse enjoint la préfecture du Rhône et la Métropole de Lyon de mettre à l’abri les 160 mineurs installés au square Béguin.

Alors que les températures tombent dans le négatif ces derniers jours à Lyon, les personnes sans solution d’hébergement souffrent particulièrement. C’est le cas notamment des 160 mineurs non accompagnés en recours installés au square Béguin, dans le 7e arrondissement. Si la Ville de Lyon a annoncé l’ouverture de places d’hébergement à la mi-janvier, le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse enjoint la préfecture du Rhône et la Métropole de Lyon de mettre ces jeunes à l'abri en attendant l'aide de la municipalité.

Sur X (ex-Twitter), le collectif assure que "les jeunes du campement Béguin sont aujourd'hui transis de froid et épuisés, ils arrivent au bout de leur résistance physique et psychique face aux dangers auxquels ils font face depuis plusieurs mois, 9 longs pour les plus anciennement arrivés d'entre eux." Et d’ajouter : "C’est une évidence, les prochaines semaines seront d'autant plus éprouvantes pour eux qu'elles seront froides et pluvieuses. Des températures négatives sont annoncées pour cette nuit (nuit du 31 décembre au 1er janvier : ndlr) et les prochains jours !"

Face à l’urgence de la situation, le collectif demande par ailleurs à ce que les pouvoirs publics de trouver une "solution complémentaire pour ceux que ne pourraient comprendre les 160 places annoncées."