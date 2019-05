Explosion à Lyon : le concert d'Ed Sheeran au Parc OL est-il maintenu ?

Une explosion a eu lieu à Lyon vers 17h30, ce vendredi. Un concert d'Ed Sheeran doit se tenir au Parc OL ce soir, est-il maintenu ?

Ce vendredi vers 17h30, un colis piégé a explosé à Lyon, rue Victor Hugo, faisant au moins huit blessés légers. Ce même soir, un important concert doit se tenir au Parc OL. Selon les organisateurs : "aura bien lieu et se déroulera comme prévu. Néanmoins, compte tenu des événements intervenus à Lyon aujourd’hui, la sécurité sera renforcée pour accéder au concert". Deux autres concerts sont prévus, samedi et dimanche. Pour faciliter les fouilles à l'entrée, les spectateurs devraient être invités à venir avec le moins d'affaires possible.