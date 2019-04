Européennes : à Lyon, European Lab Camp prépare le "jour d'après"

Le forum European Lab Camp revient pour une 9e édition à Confluence du 30 mai au 2 juin. Et ce, trois jours à peine après les résultats des élections européennes, dont l'issue préoccupe ses organisateurs.

"On est assez pessimistes concernant les européennes". Vincent Carry n'hésite pas à s'aventurer sur le terrain politique. Le président d'Arty Farty, l'association à l'origine des Nuits Sonores, présentait hier la 9e édition du forum European Lab Camp. L'événement entièrement gratuit et lancé en 2011 pour promouvoir la culture européenne se tiendra du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin prochain du côté de H7 et de l'Hôtel 71 à Confluence. Soit trois jours après le résultat des élections européennes où une "vague nationale populiste" et un "désintérêt plus fort des citoyens pour le scrutin" sont craints par les organisateurs de l'événement. "Ce sont des élections qui ressemblent à une charnière historique, poursuit Vincent Carry. On a envie de montrer notre conscience et notre inquiétude face aux enjeux démocratiques." Sur les quatre journées du forum, la première donnera d'emblée le ton avec la thématique The Day After : Européennes, le grand décryptage. Journalistes de Mediapart, philosophes et chercheurs seront amenés avec le public à débriefer autour de plateaux radios, de conférences ou encore d'ateliers. Autant dire que le contenu sera fortement conditionné au dénouement des urnes.

Féminisme, climat et fictions au programme

La deuxième journée intitulée Please Disobey ! Les nouveaux activismes se concentrera sur la question climatique d'une part, avec la présence du géographe-politiste de l'Université de Lyon II Guillaume Faburel, et celle féministe d'autre part, avec l'intervention de la journaliste indépendante Clémentine Labrosse. Le samedi sera lui dédié à Fiction for Future, la fiction sauvera le monde. Un début de weekend qui fera la part belle à la question des fake news et des algorithmes manipulateurs des partis nationalistes et populistes à travers l'Europe. "On veut essayer de réinvestir le champ de la fiction et apporter une vision plus positive", détaille Anne-Caroline Jambaud, directrice du pôle Idées d'Arty Farty. Débats, workshops et bars à podcasts animeront là encore les lieux et proposeront une interaction totale entre les intervenants et le public.

"Solliciter la communauté des Nuits Sonores"

Cette année, le forum compte aussi "solliciter la communauté des Nuits Sonores", selon Vincent Carry. "On a cette volonté de reconnecter les deux événements et de créer une plus grande synergie." Celle-ci passera par la clôture de chaque journée par plusieurs concerts. Les artistes électro Hior Chronik et Dorian Concept, venus respectivement de Grèce et d'Autriche, ont été invités le jeudi 30 mai dans le cadre du projet We Are Europe. Ils font partie des 64 personnalités représentant ce mouvement européen invitées sur huit festivals du continent partenaires d'Arty Farty et des Nuits Sonores. Le forum se terminera le dimanche 2 juin avec La Closing du Camp, une journée entière mêlant musique avec Belapop et Chébran : French Boogie, pétanque avec RIFFX et gastronomie. A noter enfin le retour de "Mini Sonore", la programmation dédiée aux 4-12 ans et leurs parents, qui se déroulera à La Station Mue, juste derrière H7. L'événement, toujours gratuit, sera pour la première fois accessible sans inscription.