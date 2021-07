Étudiants à Lyon : les inscriptions aux universités en pause jusqu'à fin août

Comme chaque année les universités de Lyon font leur fermeture administrative de l'été. Les plateformes d'inscription se mettent en pause aussi.

Les universités Lyon 2 et Lyon 3 ont fermé leurs portes depuis le 22 juillet. Elles seront bientôt rejointes par l'université Lyon 1 qui ferme plus tard, le 30 juillet. Restaurants universitaires, bibliothèques et services administratifs se mettent en pause jusqu'à fin août. L'inscription aux différentes formations ne seront donc pas possible pendant cette période de fermeture.