Escapades : Mont-Blanc côté italien, la dolce vita en altitude

Tout le monde connaît la vallée de Chamonix et sa vue sur les glaciers du Mont-Blanc. Mais que se cache-t-il de l’autre côté, sur le versant italien du plus haut massif d’Europe occidentale ? Osez un voyage en Italie, à Courmayeur, station au cœur de la Vallée d’Aoste, ou à San Bernardo, le domaine skiable franco-italien qui se partage entre La Rosière et La Thuile. La dolce vita à la neige.

De vieilles pierres qui parlent

La Vallée d’Aoste s’étend en Italie sur le versant sud du Mont-Blanc, de Courmayeur jusqu’à la plaine du Pô. Elle est sillonnée par les eaux de la Doire Baltée d’où rayonnent 14 vallées latérales, creusées par les glaciers et les torrents. Sa position de carrefour des Alpes occidentales en a fait un lieu ouvert aux multiples influences culturelles.

On parle ici le français dans chaque maison ou presque, un héritage qui date de l’époque où le Val d’Aoste était rattaché à la Savoie. En 1948, le Val d’Aoste a négocié son annexion à l’Italie post-Mussolini en négociant un statut de région autonome qui reconnaît deux langues officielles, le français et l’italien. Aujourd’hui, le français est toujours enseigné dans le système éducatif qui est, à tout niveau, bilingue. Le francoprovençal valdôtain (répertorié à l’Atlas de l’Unesco), mais aussi le “titsch” à Gressoney et le “töitschu” à Issime, sont également parlés par les habitants. Ce creuset culturel a donné naissance à l’un des écrivains les plus en vue du moment : Paolo Cognetti. Originaire du Val d’Aoste, il est l’auteur de plusieurs succès, dont le roman Huit Montagnes récompensé du prix Médicis étranger en France en 2017. Dans ses livres, il raconte les mystères des montagnards valdôtains et la beauté des lieux. LaFeltrinelli, est d’ailleurs la plus haute librairie du monde perchée sur la pointe Helbronner à 3 466 mètres d’altitude. Elle est accessible via le Skyway Monte Bianco et ouverte tous les jours en saison.

www.lovevda.it/fr – Infos ski en Vallée d’Aoste : http://www.skilife.ski/fr

Grimper au cœur du massif du Mont-Blanc avec le Skyway

Depuis Courmayeur, le Skyway, bijou technologique du massif du Mont-Blanc, permet d’atteindre les 3 466 mètres de la pointe Helbronner en à peine 18 minutes ! C’est le pendant italien de l’aiguille du Midi. Pour ne rien rater du spectacle grandiose, les cabines circulaires et transparentes pivotent, offrant une vue à 360° sur les sommets enneigés. À l’arrivée, la féerie continue sur la terrasse panoramique avec un magnifique point de vue sur le mont Blanc, le mont Rose, le Cervin, le Grand Paradis et le Grand Combin. De nombreuses curiosités s’ouvrent aux visiteurs une fois en haut. Le Skywow, un espace en verre panoramique, l’exposition de cristaux ainsi que les nombreux écrans multimédias présentant l’histoire du lieu, permettent une visite active et immersive. Il est aussi possible de déjeuner au sommet. Le restaurant du Pavillon renouvelle son offre en proposant désormais un buffet alpin. Chacun compose son propre menu en explorant les différentes propositions innovantes mais toujours fidèles aux recettes traditionnelles de la Vallée d’Aoste. Le cadre, lui, n’a rien à envier à la carte. Les baies vitrées offrent une vue imprenable sur les pentes vertigineuses du mont Blanc. La pointe Helbronner est aussi le point de départ d’itinéraires de montagne pour rejoindre le glacier du Toula et la fameuse vallée Blanche, pour de nombreux parcours de ski de randonnée ou de longues descentes.

www.montebianco.com

Le domaine skiable San Bernardo entre France et Italie

Pour les férus de ski alpin, le Val d’Aoste propose pas moins de 800 km de pistes à travers cinq grands domaines skiables et

19 stations. L’altitude – 2 100 mètres en moyenne – garantit un enneigement pendant toute la saison. Accessible par l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc, l’espace San Bernardo est l’un des plus beaux domaines skiables du territoire. Il se divise entre la station italienne de La Thuile et sa voisine française de La Rosière. On y chevauche à skis la frontière franco-italienne. Sur les pentes du col du Petit-Saint-Bernard, l’espace San Bernardo offre un total de 85 pistes et 39 remontées mécaniques, le tout accessible avec un seul forfait de ski international.

Du côté de La Rosière, la station française dont l’accès se fait en Savoie par Bourg-Saint-Maurice, un nouveau secteur est ouvert depuis l’hiver 2018 : le mont Valaisan. Situé sur la partie française du domaine, cet investissement de 15 millions d’euros a donné naissance à 6 pistes rouges et 1 piste noire qui affiche une pente extrême à 74 %. Un passe piétons “illimité” est également proposé à la journée sur l’espace San Bernardo et donne accès à 5 remontées mécaniques, à la montée comme à la descente, pour atteindre les sommets sans effort. Les vacanciers peuvent ainsi admirer la vue sur le mont Blanc et le col du Petit-Saint-Bernard à 2 400 mètres d’altitude.

Ouverture : 27 novembre 2021 au 18 avril 2022 – courmayeurmontblanc.skiperformance.com/fr – www.lathuile.it

Le marché de Noël d’Aoste

Du 20 novembre au 6 janvier, c’est en plein cœur du centre historique et des vestiges romains de la ville d’Aoste, chef-lieu de la vallée, que se dressent une cinquantaine de chalets en bois illuminés aux couleurs de Noël. Théâtre romain, remparts et rues pavées du centre de la ville d’Aoste se transforment alors en véritable village de montagne à l’occasion du marché de Noël traditionnel.

C’est dans ce lieu unique et insolite, le parc archéologique du théâtre romain d’Aoste, que chacun découvre une kyrielle de surprises. Au programme : délicieuses spécialités du terroir, vins, produits œno-gastronomiques typiques de la région, gâteaux et pâtisseries mais aussi un impressionnant étalage d’arts manuels, d’objets d’antan, de produits artisanaux (objets en céramique et en bois faits main, antiquités, vêtements et accessoires en laine bouillie et feutre, chanvre, dentelles, décorations de Noël…). Plus généralement, la ville d’Aoste vaut le détour. Cinq siècles d’époque romaine ont laissé des traces. Cette cité impériale, porte des Alpes, conserve une structure urbanistique romaine encore très reconnaissable, dans ses murs d’enceinte et ses édifices les plus importants. Aoste se situe au centre de la vallée éponyme à 580 mètres d’altitude.

Office du tourisme d’Aoste - Piazza Chanoux, Aoste - Tél. +39 0165 300 366 – www.lovevda.it/fr

Infos pratiques

Comment s’y rendre ?

• Pour les stations de Courmayeur et La Thuile, 3 heures de voiture depuis Lyon. Rejoindre la Vallée d’Aoste par le tunnel du Mont-Blanc. La station de La Rosière est accessible en voiture (2 heures 30) ou en train entre Lyon et Bourg-Saint-Maurice, d’où une navette vous monte à la station.

Où loger ?

• À Courmayeur, à la maison d’hôtes L’Abri des Amis https://www.labridesamis.it

• Séjour dolce vita à La Rosière. Du 11 décembre au 10 avril, deux nuits en hôtel et forfait de ski pour deux jours à partir de 280 € par personne. Renseignements à l’office de tourisme de La Rosière. Tél. : 04 79 06 80 51

Où manger ?

• La Brenva, restaurant gastronomique, 373, rue des Eucherts, 73700 La Rosière. Tél. : 04 12 04 16 73

• Le Café Quinson, cuisine moderne à Morgex, Piazza Principe Tomaso 10, 11017 Morgex Tél. : +39 0165 809499 – Email : info@cafequinson.it

Événements

• Carnaval de La Rosière, mardi 1er mars 2022 de 11 h à 18 h 30.

• Trail blanc de La Rosière, le 4 février à 18 h. Au programme : un parcours de 5 km (280 mD+), un parcours de 10 km (500 mD+). Inscription sur : https://www.billetweb.fr/trail-blanc-de-la-rosiere&src=agenda

• Marché de Noël d’Aoste (Italie), du 20 novembre 2021 au 6 janvier 2022, zone archéologique du théâtre romain et de l’arc d’Auguste.

• Foire Milénaire de St-Ours, Aoste (Italie) les 30 et 31 janvier 2022. 1021e édition dans le centre historique d’Aoste,1000 artisans et exposants.