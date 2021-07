Escapade épicurienne à Vienne Condrieu

À moins d’une heure de route de Lyon, dans la vallée du Rhône et sur les contreforts du Pilat, à cheval sur les départements du Rhône, de l’Isère et de la Loire, le territoire de Vienne Condrieu vous accueille. Au programme, des vignobles emblématiques, un patrimoine historique unique, des excursions dans une nature préservée et des sensations fortes en famille.

Œnotourisme gourmand

Qui n’a jamais entendu parler des vignobles de Côte-Rôtie et de Condrieu ? Le premier est l’un des plus anciens vignobles de France, créé par les Allobroges et développé par les Romains. Ses collines escarpées chauffées par le soleil donnent un vin rouge chaud et corsé. Le second est tout aussi remarquable, mais plus rare. Dans le prolongement des vignobles de Côte-Rôtie, ceux de Condrieu se concentrent sur un territoire bien plus réduit. C’est un vin blanc au parfum puissant et aux notes florales caractéristiques.

Lyon Capitale vous propose de sillonner les coteaux avec un guide qui vous dévoilera l’histoire, les particularités et les secrets de leur renommée chaque samedi de juillet et août, entre 17 h et 19 h. L’itinéraire finit à proximité du parc naturel régional du Pilat, promettant un panorama remarquable, baigné de la lumière douce et chaude des fins de journée estivales. Chaque troisième dimanche du mois et tous les dimanches de juillet et août, un restaurateur du territoire concocte un brunch chez un vigneron le midi qui, lui, propose ses vins à la dégustation et à la vente ainsi qu’une visite de son domaine.

Office de tourisme de Vienne Condrieu - 04 74 53 70 10

La Maison Guigal

Située dans le village d’Ampuis, la bâtisse du domaine Guigal est impressionnante. Le domaine est constitué de plusieurs vignobles remarquables : côte-rôtie et condrieu bien sûr, mais aussi hermitage, châteauneuf-du-pape, saint-joseph, crozes-hermitage… Forte de cette expérience qui dure depuis trois siècles, la Maison Guigal a décidé de faire découvrir sa passion aux curieux. À l’intérieur de la bâtisse, des espaces dédiés aux œnophiles, baptisés le “Caveau du Château”, et un musée. Avec le soutien du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, la famille Guigal a concocté une exposition qui retrace l’histoire des vignobles et des vignerons de la vallée du Rhône depuis l’Antiquité.

Le Caveau du Château – 6, route de la Roche 69420 Ampuis - 04 58 17 08 70 - www.lecaveauduchateau.com

Balades sur roues et croisière contemplative

Pour explorer les vignobles, des balades sont aussi proposées en gyropodes, ces grosses trottinettes électriques qui permettent de se déplacer sans effort. La visite commence sur la ViaRhôna, à Condrieu, avec un guide qui vous emmènera à la découverte de l’île du Beurre et de la plaine d’Ampuis, jusqu’aux coteaux escarpés. Cette balade d’1 heure 30 se termine en beauté par la dégustation des crus visités, accompagnés de produits du terroir : mortadelle truffée, AOP Rigotte de Condrieu, saucisson sec du Pilat ou encore le “macorôtie”, un macaron au chocolat parfumé au côte-rôtie…

Plus insolite, de mi-juin à mi-juillet, un catamaran vous emmène depuis Vienne pour une croisière sur le Rhône. Confortablement installé sur le bateau, vous pourrez contempler les coteaux au fil de l’eau, tout en dégustant quelques verres. Cette douce croisière sera agrémentée de balades à vélo pour les plus sportifs.

“Entre Condrieu et Côte-Rôtie” – Durée : 1 heure 30 / À partir de 2 pers. Départs à 10 h, 15 h ou 17 h tous les jours. Tarif : 49 € + 14 € la dégustation. Réservation au 06 45 82 35 45 ou contact@gyropodescondrieu.fr.

Plus d’informations sur www.gyropodescondrieu.fr

Catamaran depuis Vienne, du 19 juin au 11 juillet 2021 Plus d’informations auprès de la Compagnie des Canotiers, au 06 44 30 79 76.

Voyage dans la Vienna antique

Dans l’Antiquité, Vienna, ancienne capitale des Allobroges, n’avait rien à envier à sa voisine Lugdunum. Ainsi, des archéologues ont mis au jour les vestiges datés du Ier et du IVe siècle après Jésus Christ d’un quartier entier de la Vienne antique, véritable petite Rome.

Les maisons luxueuses de ce qui devait être un quartier aisé de l’époque, des thermes, des boutiques et de précieux objets d’art ont ainsi pu être exhumés dans les années 70. Construit le long du Rhône, le musée gallo-romain abrite un centre de recherches et un atelier de restauration de céramique. Dans l’Antiquité, Vienna était en effet un haut lieu de cet art. Le site archéologique du musée téléporte les visiteurs 2000 ans en arrière sur les 7 hectares mis au jour. Au-delà de l’enceinte du musée, dans la Vienne moderne, le glorieux passé de la petite Rome se dévoile partout où le visiteur pose le regard.

Allez voir le théâtre antique pouvant accueillir jusqu’à 13 500 spectateurs, promenez-vous dans le jardin de Cybèle et contemplez ses jolis vestiges, admirez le temple d’Auguste et de Livie, classé parmi les dix plus beaux sites romains de France, sans oublier l’impressionnante pyramide de Vienne, réplique parfaite du cirque Maxime de Rome… Comme un air d’Italie, à moins d’une heure de Lyon.

Musée et sites archéologiques, RD 502 69560 Saint-Romain-en-Gal – 04 74 53 74 01

Plus d’informations sur https://musee-site.rhone.fr/

À bicyclette pour la Rigotte

La route de la Rigotte promet aux cyclistes une évasion gourmande. Facile et accessible à tous, cette escapade dépaysante de deux heures depuis la commune de Tupin-et-Semons vous fera découvrir un des produits emblématiques du terroir : la Rigotte de Condrieu. Un détour s’impose dans une des fermes laitières spécialisées dans ce petit fromage de chèvre sec dont la fabrication est soigneusement encadrée par une AOP depuis 2013. Sur les hauteurs de Condrieu, Mickaël Lemaître et ses trois salariés transforment le lait en fromages à la main depuis 15 ans à la ferme des Pampilles. Ils produisent également des fromages blancs, des chèvres frais, mi-sec, bleu, briquette, casson, tommette, galeton et bouchons apéritifs.

Route de la Rigotte à vélo – 23 km, 2 heures, départ : parking du cimetière de Tupin-et-Semons (47 km au départ de Vienne, comptez 4 heures, possibilité de louer des vélos électriques).

Ferme des Pampilles – 1039, chemin de la Casson, 69420 Les Haies – 06 26 65 18 62

Connaissez-vous le wakeboard ?

Pour des fous rires en famille, des sensations fortes et de grands moments de complicité, direction le Wam Park ! Surplombée par les coteaux viticoles, cette base nautique de plein air, située à seulement une quarantaine de kilomètres de Lyon, propose des activités aquatiques pour toute la famille. Ski nautique, jeux gonflables, paddle ou tout simplement baignade et bronzage, il y en a pour tous les goûts. Les plus téméraires pourront même s’initier au wakeboard, une discipline qui consiste à se tenir sur une planche, tractée sur l’eau par un câble. Une sorte de snowboard des mers ! Le Wam Park prête gratuitement des planches adaptées aux débutants et propose des baptêmes accompagnés et des stages.

Base de loisirs Condrieu – 09 74 67 00 40 – Ouvert en juillet et en août de 10 h à 20 h 30 tous les jours.

www.wampark.fr/lyon-condrieu/lyon-condrieu-tarifs/

L’île du Beurre, sanctuaire de la biodiversité rhodanienne

Le territoire de Vienne Condrieu possède un environnement naturel de premier plan. Sur la commune de Tupin-et-Semons, à proximité de Condrieu, l’île du Beurre est un écrin de verdure préservé.

Le site naturel se veut être un site d’observation pédagogique de la faune et de la flore qui vivent le long du Rhône. Environ 237 espèces vertébrées y ont été recensées, et près de 400 espèces végétales. Le long de la rive droite, un sentier permet aux piétons et aux cyclistes de découvrir cette biodiversité avec des points d’observatoire pour s’approcher au plus près des protégés de l’île.

L’association qui gère le site naturel propose tout au long de l’année de nombreuses activités pour faire découvrir aux petits et aux grands la richesse de l’île, et sensibiliser les esprits à l’importance de la protéger. L’île du Beurre est également un des sites naturels traversés par la ViaRhôna, cette agréable piste cyclable qui ambitionne de relier le lac Léman à la mer Méditerranée.

Île du Beurre – 69420 Tupin-et-Semons. Sorties et activités de découverte, tarifs : 5 € adulte (2 € enfant). Informations et réservation au 04 74 56 62 62 - www.iledubeurre.org

Incontournable Pilat

À l’ouest du territoire, les coteaux viticoles s’élancent à l’assaut du paysage escarpé, jusqu’aux portes du large parc naturel régional du Pilat. Là-haut, vous attend un panorama impressionnant sur les crêts du Pilat, la moyenne vallée du Rhône et la chaîne des Alpes.

Par beau temps, le Mont-Blanc se découpe fièrement sur le bleu du ciel. Pour découvrir le paysage, plusieurs sentiers de randonnée ont été soigneusement balisés. Au départ de Condrieu, une jolie boucle d’un peu plus de deux heures, baptisée “L’Arbuel”, vous emmènera à la découverte des vallons rhodaniens, sur les traces des caravanes qui convoyaient le charbon de Rive-de-Gier jusqu’au Rhône.

Plus long, le “sentier du Tacot” propose une boucle de 4 heures 30 environ pour se replonger dans l’histoire du Tacot, ce train qui reliait autrefois Saint-Étienne à Maclas.

www.parc-naturel-pilat.fr

Où se restaurer ?

• Auberge de la Source – 70 rue de la Mairie 69420 Tupin-et-Semons - 04 74 59 54 03

• Bistrot de Serine – 16, boulevard des Allées 69420 Ampuis - 04 74 48 65 10

• Auberge Au Père Darbel – 4600, col de Grenouze 69420 Longes - 04 74 87 80 14

Où dormir ?

• Chambres d’hôtes du Mont Monnet – 4600, col de Grenouze, 69420 Longes – 04 74 87 80 14

• Chez Odile et Georges – 5, route de Longes 69420 Condrieu – 04 74 48 24 08

• Le Corbery – 3, chemin de Corbery, Le Rozay 69420 Condrieu – 04 74 31 74 75