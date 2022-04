"Eric Zemmour parle vrai", salue Thibault Verny (Reconquête) - (vidéo)

Thibault Verny, responsable régional de Reconquête, est l'invité de 6 minutes chrono. Il revient sur la campagne présidentielle d’Eric Zemmour.

Dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, Lyon Capitale donne la parole aux représentants lyonnais des douze candidats à la fonction suprême. Ce mercredi, nous recevons Thibault Verny, responsable régional de Reconquête.

Surprise de l’automne, Eric Zemmour connaît une fin de campagne plus compliquée avec une baisse marquée dans les sondages. Un outil auquel Thibault Verny ne veut pas croire : “les sondages ne nous sont pas favorables, mais ce ne sont pas les retours de terrain que nous avons”. “Eric Zemmour parle vrai, on peut y avoir une dureté qui peut-être clivante”, glisse Thibault Verny tout en assurant que ce n’est pas un frein pour la dynamique militante de son candidat.

Dans la dernière ligne droite de la campagne, le responsable régional de Reconquête lie immigration et pouvoir d’achat pour tenter de se frayer un chemin vers le second tour : “nous sommes l’Etat qui prélève le plus et pourtant nous avons une école, un hôpital et une police qui se porte mal. Nous avons un Etat qui distribue l’argent n’importe comment”.

L'interview en intégralité est à retrouver ci-dessous :