Présidentielle : ce qu’il faut savoir sur Jean Lassalle (Résistons)

Lyon Capitale vous présente les différents candidats à l’élection présidentielle et leur programme. Ce mercredi, découvrez le parti de Jean Lassalle, fondateur de Résistons.

CV

67 ans

Fondateur du parti Résistons

Député

Anciens mandats : conseiller général, maire

Deuxième candidature à l’élection présidentielle

Sa campagne

En mars, il avait menacé de quitter la campagne après avoir été écarté d’une émission de TF1 rassemblant la plupart des candidats à l’élection présidentielle. Jean Lassalle ira finalement au bout de sa deuxième campagne présidentielle. Dans les sondages, il est crédité d’un des scores les plus importants chez “les petits candidats” : 2% dans notre dernier sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio, LCI et Paris Match. Le député béarnais, ancien proche de François Bayrou, mène campagne sur la ruralité et un changement démocratique. Il a récemment qualifié la France de “dictature molle”.

Ses grandes mesures

- reconnaissance du vote blanc et instauration du RIC (referendum d’initiative citoyenne)

- réintroduire la possibilité pour les élus locaux de cumuler les mandats

- mise à disposition des étudiants d’un prêt à taux zéro de 20 000 euros

- baisse de la TVA sur l’essence

- revalorisation du SMIC à 1400

- ouvrir le RSA aux moins de 25 ans

- élaboration d’un plan Marshall pour réindustrialiser la France

- lutter contre les déserts médicaux

- recrutement de 6 000 policiers, 100 000 soignants et revalorisation du salaire des enseignants

- mettre fin à la construction de nouvelles éoliennes