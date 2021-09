Éric Piolle, candidat à la primaire des écologistes, vient en meeting à Lyon

Lundi 13 septembre à 19 heures, l'écologiste et maire de Grenoble, rassemblera ses soutiens à Lyon.

À trois jours du premier tour de la primaire du parti EELV, le candidat Éric Piolle, aussi maire de Grenoble, se rend à Lyon. Il s'entretiendra avec plusieurs associations et militants politiques lundi 13 septembre à 19 heures à La Cité des halles. Seront notamment présents Audrey Fortassin, directrice de l'association Tous Élus, Nicolas Sabatier, co-fondateur et associé de l'entreprise Time for The Planet, Aurélien Taché, député et co-président du mouvement Les Nouveaux Démocrates, Jonathan Lessig, directeur de l'association sportive Lyon La Duchère....

Le premier tour de la primaire aura lieu du jeudi 16 septembre au dimanche 19 septembre et le second tour du 25 au 28 septembre 2021. 5 candidats sont officiellement en lice : Delphine Batho, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Jean-Marc Governatori et Yannick Jadot.