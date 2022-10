Lyon : les données personnelles de plus de 147 000 habitants volées

Les données personnelles de plus de 147 000 habitants de Lyon se trouvent actuellement en vente sur le darkweb. Explications.

C'est une mauvaise nouvelle pour plus de 147 000 habitants de la ville de Lyon. Un pirate informatique a obtenu les contacts de plus de 25% de la population lyonnaise et revend ces données sur le darknet. L'information a été révélée par le site spécialisé Zataz puis par Le Progrès, qui en fait sa Une ce matin.

Qui et quoi ?

Ce hacker, dont on ne connaît pas le profil, propose aux utilisateurs du darknet une base de données composées : d'identités, d'adresses mail professionnelles et personnelles, de réseaux sociaux ou encore d'employeurs. Cela semble avoir été possible grâce à la captation de données via un site accessible à tous. "Un robot va collecter les informations en mode automatique. Le hacker malveillant ne donne pas la source de cette exfiltration" indique Zataz. Les risques principaux sont le hameçonnage, la demande de rançon contre la récupération des informations ou encore la diffusion de fausses informations.

Cette base de données est vendue 250€ sur le marché noir du web. Parmi les identités recueillis, le hacker disposerait des contacts de députés du Rhône et d'autres personnalités influentes.