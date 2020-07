Episode de pollution à Lyon : les TCL proposent un ticket spécial

Le réseau de transports en commun TCL déploie un plan d’action en prévision de la pollution et des fortes chaleurs attendues en fin de semaine dans la Métropole. Un ticket journalier à 3,00€ est mis en place à partir du 31 juillet.

Dès demain, TCL met en place un plan d’action en prévision des fortes chaleurs attendues dès aujourd’hui.

Une climatisation généralisée

"L’ensemble des rames de tramway est équipé de climatisation, ainsi que 99 % des bus et trolleybus" indique TCL dans un communiqué. Concernant les métros, les nouvelles rames qui seront progressivement mises en place sur la ligne B seront entièrement climatisées.

Les différences de températures ressenties d’un métro à un autre sont liées à la profondeur des tunnels de chaque ligne. TCL souligne que "les nuits prochaines s’annonçant plus chaudes, certaines rames de métro seront exceptionnellement stationnées en tunnel, naturellement plus frais, et dans la zone de remisage habituelle à Vaulx-en-Velin où des ventilateurs ont été installés".

Mise en place du Tick’Air

Pour inciter les usagers à emprunter les réseaux de transports en commun de la Métropole, TCL propose un ticket journalier à 3,00€ permettant de se déplacer pendant 24h sur tout le réseau métropolitain.

En vente à partir du vendredi 31 juillet, ce ticket est disponible dans les distributeurs TCL, les agences commerciales, à bord des bus ainsi que sur l’application pour smartphone TCL E-Ticket.