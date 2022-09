Des grèves dans deux établissements scolaires de Villeurbanne ce lundi

Cinq jours après la rentrée scolaire, les personnels de deux établissements scolaires situés à Villeurbanne ont décidé de faire grève ce lundi 5 septembre.

Quelques jours après la rentrée des classes, le manque de personnel entraîne déjà des perturbations dans certains établissements de Villeurbanne. Au lycée Frédéric Faÿs et au collège Jean-Macé, le personnel a déposé un préavis de grève pour ce lundi 5 septembre afin de dénoncer, pour le premier, l’absence d’une personne à l’infirmerie, et pour le second, la suppression non annoncée d'un demi-poste de CPE (Conseiller principal d’éducation).

Dans un communiqué publié vendredi, le personnel du lycée Frédéric Faÿs estimait que les conditions ne permettaient ni aux élèves ni au personnel de "réaliser une rentrée dans des conditions de sécurité décentes et acceptables" au sein de l’établissement qui accueille 1 288 élèves, dont 89 en internat sur cinq nuits.

Du côté du collège Jean Macé, on craint une dégradation du suivi des élèves et du lien entre l’établissement et les familles en raisin de la suppression du demi-poste de CPE.