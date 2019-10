Entrepôt Amazon à Lyon : vers une annulation du permis de construire ?

Le rapporteur public du tribunal administratif de Lyon a préconisé d’annuler le permis de construire de l’entrepôt Amazon qui doit s’installer près de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Ce jeudi, le rapporteur public du tribunal administratif de Lyon a jugé “recevables” les requêtes des associations de riverains Acenas et Fracture contre l'arrivée d'une plateforme logistique Amazon près de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Le rapporteur public, dont l'avis est dans la très grande majorité des cas suivi par le tribunal, a préconisé l'annulation du permis de construire de cette plateforme de 160 000 mètres carrés sur la commune de Colombier Saugnieu.

“Les préconisations du rapporteur public sont claires et tout à fait satisfaisantes sur la problématique principale de ce dossier : pourquoi là ? Près de l’aéroport ? Soit on dit que l'implantation de cette plateforme logistique n'a rien à voir avec l'aéroport et alors pourquoi la construire à cet endroit alors qu'il y a tant d'autres terrains disponibles ? Soit le projet a besoin de fret aérien avec les nuisances qui en découlent”, a déclaré Étienne Tête, avocat de l'Acenas, à l'AFP.

Les deux associations avaient été déboutées en mai dernier de leur demande d'annulation de ce permis de construire en référé. Ce jeudi c'est sur le fond que le rapporteur public s'est prononcé. “Face à l’urgence climatique, il est inadmissible de dégrader davantage l’environnement et la santé des habitants de l’Est et du Sud-Est lyonnais. Avec l'arrivée de cet entrepôt, le trafic routier augmenterait de 65 % (+1 000 camions/jour et + 4 500 véhicules légers/jour). L’A432, la rocade-Est, l’A46-Sud, et les routes locales seraient concernées”, avaient expliqué les associations en mai dernier.